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Удары КАБ и НАР, атаки на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:52   05.12.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ и НАР, атаки на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты ударили КАБом в районе села Круглое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одну атаку уже отбили. НАРами ВС РФ ударили по Петропавловке и Лозовой.

Читайте также: Где накануне враг пытался прорваться на Купянщине, рассказал Канашевич

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты ударили КАБом в районе села Круглое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".