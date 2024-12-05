Удары КАБ и НАР, атаки на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты ударили КАБом в районе села Круглое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одну атаку уже отбили. НАРами ВС РФ ударили по Петропавловке и Лозовой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, зведення, КАБ, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты ударили КАБом в районе села Круглое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".