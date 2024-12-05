Удары КАБ и НАР, атаки на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты ударили КАБом в районе села Круглое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одну атаку уже отбили. НАРами ВС РФ ударили по Петропавловке и Лозовой.