Удари КАБ і НАР, атаки на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

На Харківському напрямку окупанти вдарили КАБом в районі села Кругле, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбили. НАРами ЗС РФ вдарили по Петропавлівці та Лозовій.