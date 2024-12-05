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Удари КАБ і НАР, атаки на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:52   05.12.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ і НАР, атаки на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти вдарили КАБом в районі села Кругле, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбили. НАРами ЗС РФ вдарили по Петропавлівці та Лозовій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари КАБ і НАР, атаки на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти вдарили КАБом в районі села Кругле, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".