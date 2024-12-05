Удари КАБ і НАР, атаки на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти вдарили КАБом в районі села Кругле, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбили. НАРами ЗС РФ вдарили по Петропавлівці та Лозовій.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, зведення, КАБ, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти вдарили КАБом в районі села Кругле, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".