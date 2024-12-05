Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине

О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты» по Харьковщине, а также – о последствиях обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром, в 11:50, россияне ударили по Купянскому району – FPV-дрон упал на гражданское авто. Пострадал 54-летний мужчина, его госпитализировали, уточнил Синегубов.

А вечером «прилетело» уже по Богодуховскому району. Там вследствие удара дрона неустановленного типа поврежден частный дом.

Позже вновь досталось Купянщине.

«18:25 г. Купянск. В результате обстрела КАБ повреждены частные дома. Погиб 40-летний мужчина. Две женщины 40 и 69 лет с острой реакцией на стресс», – написал начальник ХОВА.