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Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине

Происшествия 08:33   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине

О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты» по Харьковщине, а также – о последствиях обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Накануне утром, в 11:50, россияне ударили по Купянскому району – FPV-дрон упал на гражданское авто. Пострадал 54-летний мужчина, его госпитализировали, уточнил Синегубов.

А вечером «прилетело» уже по Богодуховскому району. Там вследствие удара дрона неустановленного типа поврежден частный дом.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Позже вновь досталось Купянщине.

«18:25 г. Купянск. В результате обстрела КАБ повреждены частные дома. Погиб 40-летний мужчина. Две женщины 40 и 69 лет с острой реакцией на стресс», – написал начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты» по Харьковщине, а также – о последствиях обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".