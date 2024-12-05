Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине
О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты» по Харьковщине, а также – о последствиях обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне утром, в 11:50, россияне ударили по Купянскому району – FPV-дрон упал на гражданское авто. Пострадал 54-летний мужчина, его госпитализировали, уточнил Синегубов.
А вечером «прилетело» уже по Богодуховскому району. Там вследствие удара дрона неустановленного типа поврежден частный дом.
Позже вновь досталось Купянщине.
«18:25 г. Купянск. В результате обстрела КАБ повреждены частные дома. Погиб 40-летний мужчина. Две женщины 40 и 69 лет с острой реакцией на стресс», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты» по Харьковщине, а также – о последствиях обстрелов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".