Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)

5 декабря около 14:00 российский дрон, тип которого еще не установили, ударил по селу Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.

«Сейчас известно о двух поврежденных частных домах, хозяйственных сооружениях и энергосетях. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».