Live
  • Чт 05.12.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)

Происшествия 14:44   05.12.2024
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото) Фото: «Заря»

5 декабря около 14:00 российский дрон, тип которого еще не установили, ударил по селу Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.

«Сейчас известно о двух поврежденных частных домах, хозяйственных сооружениях и энергосетях. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

обстрел Золочевщина
Фото: «Заря»
обстрел Золочевщина
Фото: «Заря»
обстрел Золочевщина
Фото: «Заря»
обстрел Золочевщина
Фото: «Заря»

Читайте также: Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
05.12.2024, 14:48
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
04.12.2024, 10:10
Зарплаты до 60 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области
Зарплаты до 60 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области
05.12.2024, 12:38
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
05.12.2024, 10:05
Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)
Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)
05.12.2024, 14:44

Новости по теме:

14:33
БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото)
12:54
«РФ попала дроном в человека»: в Купянске ранен пожилой мужчина
13:49
Шел в сторону Румынии: харьковчанина задержали в снежных заносах (видео)
21:31
Новости Харькова – главное за 23 ноября: опасная погода, фронт, аварии
22:30
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП

Вы читали новость: «Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 декабря около 14:00 российский дрон, тип которого еще не установили, ударил по селу Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.".