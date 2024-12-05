Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)
Фото: «Заря»
5 декабря около 14:00 российский дрон, тип которого еще не установили, ударил по селу Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.
«Сейчас известно о двух поврежденных частных домах, хозяйственных сооружениях и энергосетях. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Золочевщина, ивашки, пострадали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 декабря около 14:00 российский дрон, тип которого еще не установили, ударил по селу Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.".