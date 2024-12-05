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Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)

Події 14:44   05.12.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото) Фото: “Зоря”

5 грудня близько 14:00 російський дрон, тип якого ще не встановили, вдарив по селу Івашки Золочівської громади на Харківщині.

«Наразі відомо про два пошкоджених приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

обстрел Золочевщина
Фото: “Зоря”
обстрел Золочевщина
Фото: “Зоря”
обстрел Золочевщина
Фото: “Зоря”
обстрел Золочевщина
Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 грудня близько 14:00 російський дрон, тип якого ще не встановили, вдарив по селу Івашки Золочівської громади на Харківщині.".