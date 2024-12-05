Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)

5 грудня близько 14:00 російський дрон, тип якого ще не встановили, вдарив по селу Івашки Золочівської громади на Харківщині.

«Наразі відомо про два пошкоджених приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».