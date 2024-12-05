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В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось

Общество 19:49   05.12.2024
Елена Нагорная
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось

Провайдер интернета и кабельного телевидения Triolan подвергся хакерской атаке — в эфире транслируют пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщают харьковчане.

Как информируют в Telegram-канале провайдера, сейчас наблюдается проблема с сигналом кабельного телевидения. Ориентировочное время восстановления — сегодня до 21:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Провайдер интернета и кабельного телевидения Triolan подвергся хакерской атаке — в эфире транслируют пророссийскую пропаганду.".