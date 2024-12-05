В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось

Провайдер интернета и кабельного телевидения Triolan подвергся хакерской атаке — в эфире транслируют пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщают харьковчане.

Как информируют в Telegram-канале провайдера, сейчас наблюдается проблема с сигналом кабельного телевидения. Ориентировочное время восстановления — сегодня до 21:00.