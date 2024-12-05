В етері харківського кабельного від Triolan транслюють пропаганду – що сталося
Провайдер інтернету та кабельного телебачення Triolan зазнав хакерської атаки – в етері транслюють проросійську пропаганду.
Про це повідомляють харків’яни.
Як інформують у телеграм-каналі провайдера, наразі спостерігається проблема із сигналом кабельного телебачення. Орієнтовний час відновлення – сьогодні до 21:00.
Читайте також: Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 «поклала» інтернет у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Триолан, хакерская атака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В етері харківського кабельного від Triolan транслюють пропаганду – що сталося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Провайдер інтернету та кабельного телебачення Triolan зазнав хакерської атаки – в етері транслюють проросійську пропаганду.".