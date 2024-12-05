В етері харківського кабельного від Triolan транслюють пропаганду – що сталося

Провайдер інтернету та кабельного телебачення Triolan зазнав хакерської атаки – в етері транслюють проросійську пропаганду.

Про це повідомляють харків’яни.

Як інформують у телеграм-каналі провайдера, наразі спостерігається проблема із сигналом кабельного телебачення. Орієнтовний час відновлення – сьогодні до 21:00.