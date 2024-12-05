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В етері харківського кабельного від Triolan транслюють пропаганду – що сталося

Суспільство 19:49   05.12.2024
Олена Нагорна
В етері харківського кабельного від Triolan транслюють пропаганду – що сталося

Провайдер інтернету та кабельного телебачення Triolan зазнав хакерської атаки – в етері транслюють проросійську пропаганду.

Про це повідомляють харків’яни.

Як інформують у телеграм-каналі провайдера, наразі спостерігається проблема із сигналом кабельного телебачення. Орієнтовний час відновлення – сьогодні до 21:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Провайдер інтернету та кабельного телебачення Triolan зазнав хакерської атаки – в етері транслюють проросійську пропаганду.".