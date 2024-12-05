Почти 100%: Шмыгаль рассказал о состоянии фортификаций на Харьковщине
Сегодня, 5 декабря, на Харьковщине провели выездное заседание правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Харьковщина среди регионов, которым в этом году мы выделили больше всего средств. Почти 16 млрд грн уже было направлено в виде субвенции», – отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что 6 млрд грн дополнительно выделили на строительство фортификаций.
«Состояние выполнения работ 99,9%. Построено и обустроено около 800 опорных пунктов. Министерству обороны была предоставлена доверенность, чтобы все фортификации были оборудованы дренажными системами для нормального водоотведения. Необходимые изменения в документацию внесены и работа эта выполнена», – сказал Шмыгаль.
Также, по словам Шмыгаля, Харьковская область получила 2,4 млрд грн на подготовку к отопительному сезону, 2,7 млрд грн — на строительство и обустройство укрытий в учебных заведениях, 1,5 млрд грн — на поддержку бизнеса, более 600 млн грн — на ремонты многоэтажек, более 200 млн грн – на обустройство укрытий в больницах.
По словам Шмыгаля, Харьковщина — одна из самых загрязненных минами областей. Сейчас над разминированием здесь работает около 320 саперов различных правительственных организаций с применением 24 машин механического разминирования.
«Также в области насчитывается еще около 400 саперов от неправительственных и международных организаций», — добавил премьер-министр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Денис Шмыгаль, правительство, субвенция, фортификации, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 декабря, на Харьковщине провели выездное заседание правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.".