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Рекордные 2,7 млрд выделили Харьковщине – Шмыгаль посетил область (видео)

Общество 14:24   05.12.2024
Виктория Яковенко
Рекордные 2,7 млрд выделили Харьковщине – Шмыгаль посетил область (видео) Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Харьковщину. В частности, он ознакомился со строительством укрытий в образовательных учреждениях.

Об этом он сообщил в Telegram-канале. В частности, Шмыгаль посетил строительство укрытия одного из лицеев Харьковщины, где учится около полтысячи учеников.

«Защитное сооружение имеет двойное назначение. В мирное время там можно будет организовывать внешкольные кружки для детей, мастер-классы, семинары, тренинги», — написал Шмигаль.

Кроме этого, премьер-министр осмотрел укрытие еще одного лицея, обустроенного при поддержке правительства Бельгии.

Также он ознакомился со строительством укрытия заведения дошкольного образования. Защитное сооружение будет иметь четыре основных учебных помещения, медицинский пункт, столовую, санитарные комнаты.

«Строительство и реконструкция укрытий в учебных заведениях является для нас приоритетом, ведь это один из важных факторов безопасности во время образовательного процесса. В целом на это Харьковщине выделено рекордных 2,7 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

Видео: Денис Шмыгаль

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Харьковщину. В частности, он ознакомился со строительством укрытий в образовательных учреждениях.".