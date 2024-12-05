Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль завітав на Харківщину. Зокрема, відвідав будівництво укриттів в освітніх закладах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі. Зокрема, Шмигаль відвідав будівництво укриття одного з ліцеїв Харківщини, де навчається майже пів тисячі учнів.

«Захисна споруда має подвійне призначення. У мирний час там можна буде організовувати позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари, тренінги тощо», – написав Шмигаль.

Крім цього, прем’єр-міністр оглянув укриття ще одного ліцею, яке облаштоване за підтримки уряду Бельгії.

Також він ознайомився з будівництвом укриття закладу дошкільної освіти. Захисна споруда матиме чотири основних навчальних приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати.

«Будівництво та реконструкція укриттів у закладах освіти є для нас пріоритетом, адже це один із важливих факторів безпеки під час освітнього процесу. Загалом на це Харківщині виділено рекордних 2,7 млрд грн», – зазначив Шмигаль.

Відео: Денис Шмигаль