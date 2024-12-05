Live
  • Чт 05.12.2024
  • Харків  +0°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео)

Суспільство 14:24   05.12.2024
Вікторія Яковенко
Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео) Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль завітав на Харківщину. Зокрема, відвідав будівництво укриттів в освітніх закладах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі. Зокрема, Шмигаль відвідав будівництво укриття одного з ліцеїв Харківщини, де навчається майже пів тисячі учнів.

«Захисна споруда має подвійне призначення. У мирний час там можна буде організовувати позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари, тренінги тощо», – написав Шмигаль.

Крім цього, прем’єр-міністр оглянув укриття ще одного ліцею, яке облаштоване за підтримки уряду Бельгії.

Також він ознайомився з будівництвом укриття закладу дошкільної освіти. Захисна споруда матиме чотири основних навчальних приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати.

«Будівництво та реконструкція укриттів у закладах освіти є для нас пріоритетом, адже це один із важливих факторів безпеки під час освітнього процесу. Загалом на це Харківщині виділено рекордних 2,7 млрд грн», – зазначив Шмигаль.

Відео: Денис Шмигаль

Читайте також: Досвід Ізраїлю і США: коли в Харкові почнуть будувати підземну лікарню (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)
Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)
05.12.2024, 14:44
Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео)
Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео)
05.12.2024, 14:24
Новини Харкова — головне за 5.12: загиблі й поранені на Харківщині, атаки РФ
Новини Харкова — головне за 5.12: загиблі й поранені на Харківщині, атаки РФ
05.12.2024, 14:48
Харківщина лідирує за кількістю волонтерів по Україні: інфографіка
Харківщина лідирує за кількістю волонтерів по Україні: інфографіка
05.12.2024, 13:55
“Вони будуть наступати на Харків?”: аналітик про активізацію РФ на півночі
“Вони будуть наступати на Харків?”: аналітик про активізацію РФ на півночі
04.12.2024, 10:10
Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії
05.12.2024, 06:00

Новини за темою:

21:57
“Зимова підтримка”: анонсовані нові виплати на дітей, хто отримає гроші
21:51
Шмигаль про зиму: зосередилися на Харкові, бо там росіяни знищили всі ТЕЦ
14:13
Ще 5 млрд виділяє Кабмін на укриття в школах: Шмигаль згадав Харківщину
13:40
Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль
20:11
Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні

Ви читали новину: «Рекордні 2,7 млрд виділили Харківщині – Шмигаль відвідав область (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр Денис Шмигаль завітав на Харківщину. Зокрема, відвідав будівництво укриттів в освітніх закладах.".