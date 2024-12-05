Майже 100%: Шмигаль розповів про стан фортифікацій на Харківщині
Сьогодні, 5 грудня, у Харківській області провели виїзне засідання уряду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Харківщина серед регіонів, яким цього року ми виділили найбільше коштів. Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції», – зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що 6 млрд грн додатково надали на будівництво фортифікацій.
«Стан виконання робіт 99,9%. Побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів. Міністерству оборони було надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені і робота ця виконана», – сказав Шмигаль.
Також, за словами Шмигаля, Харківська область отримала 2,4 млрд грн на підготовку до опалювального сезону, 2,7 млрд грн — на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти, 1,5 млрд грн — на підтримку бізнесу, понад 600 млн грн — на ремонти багатоповерхівок, понад 200 млн грн – на облаштування укриттів у лікарнях.
За словами Шмигаля, Харківщина — одна з найбільш забруднених мінами областей. Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування.
«Також в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій», – додав прем’єр-міністр.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Денис Шмыгаль, правительство, субвенция, фортификации, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 5 грудня, у Харківській області провели виїзне засідання уряду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".