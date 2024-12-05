Загорелась кровать: утром в Дергачах в пожаре погиб мужчина
Сообщение о пожаре в Дергачах получили 5 декабря в 09:01, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«По прибытию на место вызова спасатели установили, что в комнате дома горит кровать на площади 2 кв. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины», – уточнили спасатели.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 09:53. Причину возникновения пожара устанавливают, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, Дергачи, пожары;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 10:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре в Дергачах получили 5 декабря в 09:01, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".