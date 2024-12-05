Загорелась кровать: утром в Дергачах в пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в Дергачах получили 5 декабря в 09:01, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что в комнате дома горит кровать на площади 2 кв. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины», – уточнили спасатели.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 09:53. Причину возникновения пожара устанавливают, добавили в ГСЧС.