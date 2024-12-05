Зайнялося ліжко: вранці в Дергачах у пожежі загинув чоловік

Повідомлення про пожежу в Дергачах отримали 5 грудня о 09:01, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що у кімнаті будинку горить ліжко на площі 2 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка“, – уточнили рятувальники.

Повністю ліквідувати загоряння вдалося о 09:53. Причину виникнення пожежі встановлюють, додали у ДСНС.