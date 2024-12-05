Зайнялося ліжко: вранці в Дергачах у пожежі загинув чоловік
Повідомлення про пожежу в Дергачах отримали 5 грудня о 09:01, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що у кімнаті будинку горить ліжко на площі 2 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка“, – уточнили рятувальники.
Повністю ліквідувати загоряння вдалося о 09:53. Причину виникнення пожежі встановлюють, додали у ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорание, Дергачі, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 10:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в Дергачах отримали 5 грудня о 09:01, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. ".