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ОТУВ «Харків»: понад 350 разів РФ обстріляла позиції СОУ на півночі області

Фронт 12:09   05.12.2024
Вікторія Яковенко
ОТУВ «Харків»: понад 350 разів РФ обстріляла позиції СОУ на півночі області Фото: ОТУВ “Харків”

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють в ОТУВ «Харків». Проте СОУ продовжують стримувати натиск росіян.

Минулої доби на півночі регіону відбулося сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга та Глибоке. Противник активно залучав бомбардувальну авіацію. Окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням 35 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 366 обстрілів позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу склали 137 осіб, з них безповоротні – 54, санітарні – 82.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 79 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, дві артсистеми, 22 авто, 10 одиниці спецтехніки та 44 БпЛА.

Знищено: 79 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Били з авіації, наступали 22 рази – Генштаб про штурми росіян на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють в ОТУВ «Харків». Проте СОУ продовжують стримувати натиск росіян.".