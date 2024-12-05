ОТУВ «Харків»: понад 350 разів РФ обстріляла позиції СОУ на півночі області
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють в ОТУВ «Харків». Проте СОУ продовжують стримувати натиск росіян.
Минулої доби на півночі регіону відбулося сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга та Глибоке. Противник активно залучав бомбардувальну авіацію. Окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням 35 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 366 обстрілів позицій українських захисників.
Втрати ворога за минулу добу склали 137 осіб, з них безповоротні – 54, санітарні – 82.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 79 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, дві артсистеми, 22 авто, 10 одиниці спецтехніки та 44 БпЛА.
Знищено: 79 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: армия РФ, війна, обстріл, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, повідомляють в ОТУВ «Харків». Проте СОУ продовжують стримувати натиск росіян.".