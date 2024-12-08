Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, как планируют применять ограничения для потребителей электричества 9 декабря.
Период, в который будут действовать ограничения для бытовых потребителей, — 08:00-19:00. Для промышленности и бизнеса графики будут действовать с 07:00 до 20:00.
Ранее «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.
Читайте также: Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, новости Харькова, отключения, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 18:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, как планируют применять ограничения для потребителей электричества 9 декабря".