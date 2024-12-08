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Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго

Общество 18:33   08.12.2024
Оксана Горун
Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, как планируют применять ограничения для потребителей электричества 9 декабря.

Период, в который будут действовать ограничения для бытовых потребителей, — 08:00-19:00. Для промышленности и бизнеса графики будут действовать с 07:00 до 20:00.

Ранее «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, как планируют применять ограничения для потребителей электричества 9 декабря".