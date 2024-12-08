Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, как планируют применять ограничения для потребителей электричества 9 декабря.

Период, в который будут действовать ограничения для бытовых потребителей, — 08:00-19:00. Для промышленности и бизнеса графики будут действовать с 07:00 до 20:00.

Ранее «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.