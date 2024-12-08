Як відключатимуть світло в Харкові та області 9 грудня – дані Обленерго
У АТ “Харківобленерго” поінформували, як планують застосовувати обмеження для споживачів електрики 9 грудня.
Період, у який діятимуть обмеження для побутових споживачів, — 08:00-19:00. Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть з 07:00 до 20:00.
Раніше “Харківобленерго” опублікувало графік відключення електрики в області з 7 по 13 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” поінформували, як планують застосовувати обмеження для споживачів електрики 9 грудня".