Як відключатимуть світло в Харкові та області 9 грудня – дані Обленерго

У АТ “Харківобленерго” поінформували, як планують застосовувати обмеження для споживачів електрики 9 грудня.

Період, у який діятимуть обмеження для побутових споживачів, — 08:00-19:00. Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть з 07:00 до 20:00.

Раніше “Харківобленерго” опублікувало графік відключення електрики в області з 7 по 13 грудня.