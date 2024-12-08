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На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ

Фронт 16:29   08.12.2024
Оксана Горун
На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 8 декабря проинформировал о трех штурмах, которые осуществили россияне, на Харьковском направлении и восьми — на Купянском.

«Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды совершали штурмы оборонных рубежей украинского войска в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги. На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор», — проинформировали в Генштабе.

Всего на фронте с начала суток произошло 146 боевых столкновений. По данным ГШ, наиболее напряженной остается обстановка на Покровском и Кураховском направлениях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 8 декабря проинформировал о трех штурмах, которые осуществили россияне, на Харьковском направлении и восьми — на Купянском".