На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 16:00 8 декабря проинформировал о трех штурмах, которые осуществили россияне, на Харьковском направлении и восьми — на Купянском.
«Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды совершали штурмы оборонных рубежей украинского войска в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги. На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор», — проинформировали в Генштабе.
Всего на фронте с начала суток произошло 146 боевых столкновений. По данным ГШ, наиболее напряженной остается обстановка на Покровском и Кураховском направлениях.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 16:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 8 декабря проинформировал о трех штурмах, которые осуществили россияне, на Харьковском направлении и восьми — на Купянском".