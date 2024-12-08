На Харківщині тривають два бої – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 16:00 8 грудня поінформував про три штурми, які здійснили росіяни, на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському.

“Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти тричі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві ворожі атаки тривають до цього часу“, — поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті з початку доби сталося 146 бойових зіткнень. За даними ГШ, найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.