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На Харківщині тривають два бої – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:29   08.12.2024
Оксана Горун
На Харківщині тривають два бої – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 16:00 8 грудня поінформував про три штурми, які здійснили росіяни, на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти тричі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги. На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві ворожі атаки тривають до цього часу“, — поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті з початку доби сталося 146 бойових зіткнень. За даними ГШ, найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «На Харківщині тривають два бої – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у зведенні на 16:00 8 грудня поінформував про три штурми, які здійснили росіяни, на Харківському напрямку та вісім – на Куп’янському".