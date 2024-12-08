Спрятаться и согреться на Харьковщине оккупантам стало сложно: почему

Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона пояснил, что изменили на фронте на Харьковщине снег и морозы.

«Упали листья и выпал снег. То есть все перемещения оккупантов по тем тропинкам, которые они натаптывают, очень заметны. Очень широко распространены дроны и средства наблюдения тепловизионные. Их значительно стало больше на фронте. Постоянно это количество возрастает, насыщаются войска именно такими приборами, за что мы благодарны и волонтерам, и всем причастным к этому процессу. То есть спрятаться им становится все труднее, равно как и согреться. Все это хорошо видно на тепловизионных камерах, где они пытаются сосредоточиться, где наносятся удары», — рассказал Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Аналогичные проблемы, конечно, есть и у защитников Украины. Но с существенными отличиями, вызванными тем, что ВСУ находятся в обороне.

«Наши защитники не теряли времени, а изрядно закапывались в украинскую землю. Создали, соответственно, системы блиндажей, перекрытых щелей, ходов, соединений. И эта фортификация, она достаточно крепкая, мощная. Зато пытающиеся наступать оккупанты истребляют перед собой артиллерией все, до чего могут дотянуться. А потом вынуждены заходить в эти руины и в них держать оборону и как-то тянуть туда свою логистику», — пояснил разницу спикер ОТГВ «Харьков».