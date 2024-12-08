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Сховатися та зігрітися на Харківщині окупантам стало складно: чому

Фронт 19:45   08.12.2024
Оксана Горун
Сховатися та зігрітися на Харківщині окупантам стало складно: чому Фото: Генштаб ЗСУ

Спікер ОТУВ “Харків” Євгеній Романов  у етері нацмарафону пояснив, що змінили на фронті на Харківщині сніг та морози.

“Впало листя і випав сніг. Тобто всі переміщення окупантів цими стежками, які вони натоптують, дуже помітні. Дуже широкого розповсюдження набули дрони та засоби спостереження тепловізійні. Їх значно побільшало на фронті. Постійно ця кількість збільшується, насичуються війська саме такими приладами, за що ми дуже вдячні й волонтерам, і всім причетним до цього процесу. Тобто сховатися їм стає дедалі важче, так само як і зігрітися. Усе це дуже добре видно на тепловізійних камерах, де вони намагаються зосередитися, де задаються удари”, — розповів Романов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Аналогічні проблеми, звісно, ​​мають і захисники України. Але зі суттєвими відмінностями, спричиненими тим, що ЗСУ перебувають в обороні.

“Наші захисники не гаяли часу, а добряче закопувалися в українську землю. Створили відповідно системи бліндажів, перекритих щілин, ходів, сполучень. І ця фортифікація, вона доволі міцна, потужна. Натомість окупанти, які намагаються наступати, вони ж винищують перед собою артилерією все, до чого можуть дотягнутися. А потім змушені заходити в ці руїни та в них тримати оборону та якось тягнути туди свою логістику“, – пояснив різницю спікер ОТУВ “Харків”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ “Харків” Євгеній Романов  у етері нацмарафону пояснив, що змінили на фронті на Харківщині сніг та морози".