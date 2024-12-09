Когда стартуют продажи билетов на поезд из Харькова в Днепр — Укрзалізниця

Открываем продажу билетов на дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр – Харьков, сообщила Укрзалізниця.

Первый рейс из Днепра отправится уже 15 декабря, из Харькова – 16 декабря.

В сообщении Днепр – Харьков поезд №824 будет курсировать ежедневно, кроме среды. Время отправления из Днепра – 16:09, прибытие в Харьков – в 20:46. Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево. 23 и 24 декабря поезд будет отправляться в 16:01.

В сообщении Харьков – Днепр поезд №823 будет курсировать также ежедневно, кроме четверга. Отправление из Харькова – в 9:42, прибытие в Днепр – в 14:11.

17, 18 и 20 декабря поезд будет отправляться в 9:42, а прибывать в конечную станцию ​​в 14:18. 25, 27 и 28 декабря время следования в дороге будет немного длиннее: отправится по графику, а будет прибывать в Днепр в 14:39.

В составе поезда предусмотрены вагоны второго класса, отдельные места для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также два вагона, оборудованные креплением для перевозки велосипедов.

Билеты на поезд будут доступны в приложении Укрзалізниці, на сайте и в чат-боте.

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