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Коли стартує продаж квитків на потяг із Харкова до Дніпра – Укрзалізниця

Суспільство 19:56   09.12.2024
Оксана Якушко
Коли стартує продаж квитків на потяг із Харкова до Дніпра – Укрзалізниця

Відкриваємо продаж квитків на денний регіональний потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків, повідомила Укрзалізниця.

Перший рейс із Дніпра вирушить уже 15 грудня, з Харкова – 16 грудня.

У сполученні Дніпро – Харків потяг №824 курсуватиме щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова – о 20:46. Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове. 23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.

У сполученні Харків – Дніпро поїзд №823 курсуватиме також щоденно, крім четверга. Відправлення з Харкова – о 9:42, прибуття до Дніпра – о 14:11.

17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18. 25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде трішки довшим: відправиться за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.

У складі поїзда передбачено вагони другого класу, окремі місця для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також два вагони, обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.

Квитки на поїзд будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в чат-боті.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкриваємо продаж квитків на денний регіональний потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків, повідомила Укрзалізниця.".