Коли стартує продаж квитків на потяг із Харкова до Дніпра – Укрзалізниця
Відкриваємо продаж квитків на денний регіональний потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків, повідомила Укрзалізниця.
Перший рейс із Дніпра вирушить уже 15 грудня, з Харкова – 16 грудня.
У сполученні Дніпро – Харків потяг №824 курсуватиме щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова – о 20:46. Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове. 23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.
У сполученні Харків – Дніпро поїзд №823 курсуватиме також щоденно, крім четверга. Відправлення з Харкова – о 9:42, прибуття до Дніпра – о 14:11.
17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18. 25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде трішки довшим: відправиться за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.
У складі поїзда передбачено вагони другого класу, окремі місця для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також два вагони, обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.
Квитки на поїзд будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в чат-боті.
Читайте також: Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Днепр, поезд, Укрзаліниця, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Коли стартує продаж квитків на потяг із Харкова до Дніпра – Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 19:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкриваємо продаж квитків на денний регіональний потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків, повідомила Укрзалізниця.".