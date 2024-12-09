Почему Харьковский облсовет уже не парламент региона – мнение политолога

О том, какие полномочия в результате войны утратил Харьковский облсовет рассказала МГ «Объектив» политолог, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко.

«Областные советы фактически сейчас выполняют только функцию утверждения, потому что бюджетная функция, являющаяся самой главной – планирование и распоряжение средствами, остается в руках ОВА. Но и перед широкомасштабным вторжением областные советы уже не были парламентом региона, который затем спускал некоторые модели принятия решения на громады. У Харьковского горсовета полномочий и самостоятельности вообще было гораздо больше, чем у Харьковского облсовета даже до полномасштабного вторжения», — отметила Юлия Биденко.