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Почему Харьковский облсовет уже не парламент региона – мнение политолога

Политика 21:59   09.12.2024
Оксана Якушко
Почему Харьковский облсовет уже не парламент региона – мнение политолога Фото: Василий Голосный

О том, какие полномочия в результате войны утратил Харьковский облсовет рассказала МГ «Объектив» политолог, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко.

«Областные советы фактически сейчас выполняют только функцию утверждения, потому что бюджетная функция, являющаяся самой главной – планирование и распоряжение средствами, остается в руках ОВА. Но и перед широкомасштабным вторжением областные советы уже не были парламентом региона, который затем спускал некоторые модели принятия решения на громады. У Харьковского горсовета полномочий и самостоятельности вообще было гораздо больше, чем у Харьковского облсовета даже до полномасштабного вторжения», — отметила Юлия Биденко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие полномочия в результате войны утратил Харьковский облсовет рассказала МГ «Объектив» политолог, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко.".