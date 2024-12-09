Чому Харківська облрада вже не парламент регіону – думка політолога

Про те, які повноваження внаслідок війни втратила Харківська облрада, розповіла МГ «Об’єктив» політолог, доцент кафедри політології Каразинського університету Юлія Біденко.

“Обласні ради фактично зараз виконують лише функцію затвердження, тому що бюджетна функція, що є найголовнішою – планування і розпорядження коштами, залишається в руках ОВА. Але і перед широкомасштабним вторгненням обласні ради вже не були парламентом регіону, який потім спускав певні моделі прийняття рішення на громади. У Харківської міськради повноважень і самостійності було набагато більше, ніж у Харківської облради навіть до повномасштабного вторгнення”, — зазначила Юлія Біденко.