Смертельный пожар на Харьковщине: произошло замыкание электропроводки (фото)

Правоохранители расследуют обстоятельства пожара на Харьковщине, в результате которого погиб мужчина.

ЧП произошло вечером 7 декабря в частном доме в поселке Новопокровка. На месте правоохранители обнаружили тело 69-летнего владельца дома. 35-летнему мужчине и 69-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным полицейских, возгорание могло возникнуть из-за замыкания электропроводки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УКУ.