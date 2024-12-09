Смертельный пожар на Харьковщине: произошло замыкание электропроводки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители расследуют обстоятельства пожара на Харьковщине, в результате которого погиб мужчина.
ЧП произошло вечером 7 декабря в частном доме в поселке Новопокровка. На месте правоохранители обнаружили тело 69-летнего владельца дома. 35-летнему мужчине и 69-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным полицейских, возгорание могло возникнуть из-за замыкания электропроводки.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: погиб, пожары, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители расследуют обстоятельства пожара на Харьковщине, в результате которого погиб мужчина.".