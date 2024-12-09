Смертельна пожежа на Харківщині: сталося замикання електропроводки (фото)

Правоохоронці розслідують обставини пожежі на Харківщині, внаслідок якої загинув чоловік.

НП сталася ввечері 7 грудня в приватному будинку в селищі Новопокровка. На місці правоохоронці виявили тіло 69-річного власника будинку. 35-річному чоловіку та 69-річній жінці надали медичну допомогу на місці, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними поліцейських, загоряння могло виникнути через замикання електропроводки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.