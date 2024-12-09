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Смертельна пожежа на Харківщині: сталося замикання електропроводки (фото)

Події 12:36   09.12.2024
Вікторія Яковенко
Смертельна пожежа на Харківщині: сталося замикання електропроводки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розслідують обставини пожежі на Харківщині, внаслідок якої загинув чоловік.

НП сталася ввечері 7 грудня в приватному будинку в селищі Новопокровка. На місці правоохоронці виявили тіло 69-річного власника будинку. 35-річному чоловіку та 69-річній жінці надали медичну допомогу на місці, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними поліцейських, загоряння могло виникнути через замикання електропроводки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.

пожар Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
пожар Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
пожар Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
пожар Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
пожар Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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Смертельна пожежа на Харківщині: сталося замикання електропроводки (фото)
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розслідують обставини пожежі на Харківщині, внаслідок якої загинув чоловік.".