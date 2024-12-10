Ранена женщина: днем ​​дроны РФ ударили по селу на Харьковщине

10 декабря около 14:40 оккупанты FPV-дронами атаковали село Ивашки Золочевской громады.

Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Предварительно, ранение головы и лица получила женщина 1965 года рождения. Также в селе уничтожен один дом, еще два – повреждены. Пострадали хозяйственные постройки и энергосети.