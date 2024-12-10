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Ранена женщина: днем ​​дроны РФ ударили по селу на Харьковщине

Происшествия 15:40   10.12.2024
Виктория Яковенко
Ранена женщина: днем ​​дроны РФ ударили по селу на Харьковщине Фото: «Заря»

10 декабря около 14:40 оккупанты FPV-дронами атаковали село Ивашки Золочевской громады.

Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Предварительно, ранение головы и лица получила женщина 1965 года рождения. Также в селе уничтожен один дом, еще два – повреждены. Пострадали хозяйственные постройки и энергосети.

удар Ивашки
Фото: «Заря»
удар Ивашки
Фото: «Заря»
удар Ивашки
Фото: «Заря»
удар ивашки
Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 декабря около 14:40 оккупанты FPV-дронами атаковали село Ивашки Золочевской громады.".