Ранена женщина: днем дроны РФ ударили по селу на Харьковщине
Фото: «Заря»
10 декабря около 14:40 оккупанты FPV-дронами атаковали село Ивашки Золочевской громады.
Об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
Предварительно, ранение головы и лица получила женщина 1965 года рождения. Также в селе уничтожен один дом, еще два – повреждены. Пострадали хозяйственные постройки и энергосети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, ивашки, ранена, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 декабря около 14:40 оккупанты FPV-дронами атаковали село Ивашки Золочевской громады.".