Поранена жінка: вдень російські дрони вдарили по селу на Харківщині

10 грудня близько 14:40 окупанти FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади.

Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Попередньо, поранення голови і обличчя отримала жінка 1965 року народження. Також у селі знищений один дім, ще два – пошкоджені. Постраждали господарчі споруди й енергомережі.