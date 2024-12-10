Поранена жінка: вдень російські дрони вдарили по селу на Харківщині
Фото: “Зоря”
10 грудня близько 14:40 окупанти FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади.
Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
Попередньо, поранення голови і обличчя отримала жінка 1965 року народження. Також у селі знищений один дім, ще два – пошкоджені. Постраждали господарчі споруди й енергомережі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, ивашки, ранена, село, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 грудня близько 14:40 окупанти FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади.".