Деньги на покупку 161 квартиры для ветеранов получила Харьковщина – ХОВА

В этом году Харьковская область получила государственную субвенцию – 390 млн. грн. на приобретение 161 квартиры для ветеранов войны и членов их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 2024 году более 122 млн. гривен из областного бюджета ХОВА совместно с облсоветом направили в поддержку украинских защитников и их семей. 136,5 млн грн финансирования предусмотрено на следующий год.

Также в Харьковской области действуют 8 ветеранских хабов, где участники боевых действий могут получить различные консультации по вопросам соцзащиты.