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Деньги на покупку 161 квартиры для ветеранов получила Харьковщина – ХОВА

Общество 22:31   11.12.2024
Оксана Якушко
Деньги на покупку 161 квартиры для ветеранов получила Харьковщина – ХОВА Фото: depositphotos.com

В этом году Харьковская область получила государственную субвенцию – 390 млн. грн. на приобретение 161 квартиры для ветеранов войны и членов их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 2024 году более 122 млн. гривен из областного бюджета ХОВА совместно с облсоветом направили в поддержку украинских защитников и их семей. 136,5 млн грн финансирования предусмотрено на следующий год.

Также в Харьковской области действуют 8 ветеранских хабов, где участники боевых действий могут получить различные консультации по вопросам соцзащиты.

Читайте также: В пяти областях Украины открыли хабы для переселенцев с Харьковщины (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 22:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила госсубвенцию – 390 млн. грн. на приобретение 161 квартиры для ветеранов войны и членов их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".