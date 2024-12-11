Деньги на покупку 161 квартиры для ветеранов получила Харьковщина – ХОВА
Фото: depositphotos.com
В этом году Харьковская область получила государственную субвенцию – 390 млн. грн. на приобретение 161 квартиры для ветеранов войны и членов их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 2024 году более 122 млн. гривен из областного бюджета ХОВА совместно с облсоветом направили в поддержку украинских защитников и их семей. 136,5 млн грн финансирования предусмотрено на следующий год.
Также в Харьковской области действуют 8 ветеранских хабов, где участники боевых действий могут получить различные консультации по вопросам соцзащиты.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветеран, гроші, деньги, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 22:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила госсубвенцию – 390 млн. грн. на приобретение 161 квартиры для ветеранов войны и членов их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".