Гроші на купівлю 161 квартири для ветеранів отримала Харківщина – ХОВА
Фото: depositphotos.com
Цього року Харківська область отримала державну субвенцію – 390 млн грн на придбання 161 квартири для ветеранів війни та членів їхніх сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У 2024 році понад 122 млн гривень з обласного бюджету ХОВА спільно з депутатським корпусом облради спрямували на підтримку українських захисників та їхніх родин. 136,5 млн грн фінансування передбачили на наступний рік.
Також на Харківщині діють 8 ветеранських хабів, де учасники бойових дій можуть отримати різні консультації стосовно питань соцзахисту.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветеран, гроші, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 22:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала держсубвенцію – 390 млн грн на придбання 161 квартири для ветеранів війни та членів їхніх сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".