Гроші на купівлю 161 квартири для ветеранів отримала Харківщина – ХОВА

Цього року Харківська область отримала державну субвенцію – 390 млн грн на придбання 161 квартири для ветеранів війни та членів їхніх сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У 2024 році понад 122 млн гривень з обласного бюджету ХОВА спільно з депутатським корпусом облради спрямували на підтримку українських захисників та їхніх родин. 136,5 млн грн фінансування передбачили на наступний рік.

Також на Харківщині діють 8 ветеранських хабів, де учасники бойових дій можуть отримати різні консультації стосовно питань соцзахисту.