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Гроші на купівлю 161 квартири для ветеранів отримала Харківщина – ХОВА

Суспільство 22:31   11.12.2024
Оксана Якушко
Гроші на купівлю 161 квартири для ветеранів отримала Харківщина – ХОВА Фото: depositphotos.com

Цього року Харківська область отримала державну субвенцію – 390 млн грн на придбання 161 квартири для ветеранів війни та членів їхніх сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У 2024 році понад 122 млн гривень з обласного бюджету ХОВА спільно з депутатським корпусом облради спрямували на підтримку українських захисників та їхніх родин. 136,5 млн грн фінансування передбачили на наступний рік.

Також на Харківщині діють 8 ветеранських хабів, де учасники бойових дій можуть отримати різні консультації стосовно питань соцзахисту.

Читайте також: У п’яти областях України відкрили хаби для переселенців з Харківщини (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала держсубвенцію – 390 млн грн на придбання 161 квартири для ветеранів війни та членів їхніх сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".