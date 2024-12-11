У п’яти областях України відкрили хаби для переселенців з Харківщини (відео)

Із травня з 344 населених пунктів Харківщини евакуювали майже 20 тисяч людей. ВПО тепер надаватимуть допомогу у хабах не тільки в рідному регіоні, а й в інших областях, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«По Харкову таких хабів вже п’ять. І сьогодні відкрили їх в інших областях – це Івано-Франківська, місто Київ, Полтавська, Львівська, Дніпропетровська. Я хочу подякувати сусідам-регіонам, які турбуються про наших ВПО. Для нас дуже важливо, коли люди можуть отримати послуги в інших регіонах, бо вони все одно юридично і документально зберігають зв’язок з Харківською областю», – сказав Синєгубов.

У ХОВА зазначили, що звернувшись по допомогу до «Мобільного хабу Харківщини», ВПО можуть отримати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. До складу виїзного центру входять: фахівець соціальної роботи, юрист, психолог, інші фахівці за потребою.