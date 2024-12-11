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У п’яти областях України відкрили хаби для переселенців з Харківщини (відео)

Суспільство 16:13   11.12.2024
Вікторія Яковенко
У п’яти областях України відкрили хаби для переселенців з Харківщини (відео) скриншот

Із травня з 344 населених пунктів Харківщини евакуювали майже 20 тисяч людей. ВПО тепер надаватимуть допомогу у хабах не тільки в рідному регіоні, а й в інших областях, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«По Харкову таких хабів вже п’ять. І сьогодні відкрили їх в інших областях – це Івано-Франківська, місто Київ, Полтавська, Львівська, Дніпропетровська. Я хочу подякувати сусідам-регіонам, які турбуються про наших ВПО. Для нас дуже важливо, коли люди можуть отримати послуги в інших регіонах, бо вони все одно юридично і документально зберігають зв’язок з Харківською областю», – сказав Синєгубов.

У ХОВА зазначили, що звернувшись по допомогу до «Мобільного хабу Харківщини», ВПО можуть отримати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. До складу виїзного центру входять: фахівець соціальної роботи, юрист, психолог, інші фахівці за потребою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із травня з 344 населених пунктів Харківщини евакуювали майже 20 тисяч людей. ВПО тепер надаватимуть допомогу у хабах не тільки в рідному регіоні, а й в інших областях.".