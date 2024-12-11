В пяти областях Украины открыли хабы для переселенцев с Харьковщины (видео)

С мая из 344 населенных пунктов Харьковщины эвакуировали около 20 тысяч человек. ВПЛ теперь будут оказывать помощь в хабах не только в родном регионе, но и в других областях, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«По Харькову таких хабов уже пять. И сегодня открыли их в других областях – Ивано-Франковская, город Киев, Полтавская, Львовская, Днепропетеровская. Я хочу поблагодарить соседей-регионов, которые беспокоятся о наших ВПЛ. Для нас очень важно, когда люди могут получить услуги в других регионах, потому что они все равно юридически и документально сохраняют связь с Харьковской областью», — сказал Синегубов.

В ХОВА отметили, что обратившись за помощью к «Мобильному хабу Харьковщины», ВПЛ могут получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В состав выездного центра входят: специалист социальной работы, юрист, психолог, другие специалисты по необходимости.

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