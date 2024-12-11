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Ограбил пенсионерку в подземном переходе: в Харькове приговорили мужчину

Общество 12:08   11.12.2024
Виктория Яковенко
Ограбил пенсионерку в подземном переходе: в Харькове приговорили мужчину Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове получил приговор 38-летний мужчина, который летом ограбил пожилую женщину.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. А 9 августа мужчина еще раз нарушил закон – он увидел, как 70-летняя женщина снимает деньги в банкомате и стал следить за ней.

«В подземном пешеходном переходе злоумышленник вырвал из рук потерпевшей пакет, в котором находился ее кошелек с деньгами и другими личными вещами, после чего сбежал с места преступления», — рассказали правоохранители.

В суде мужчина признал свою вину.

Его признали виновным в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения. (ч. 4 ст. 186 УКУ). Фигурант проведет в тюрьме 7 лет и 6 месяцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове получил приговор 38-летний мужчина, который летом ограбил пожилую женщину.".