Пограбував пенсіонерку в підземному переході: у Харкові засудили чоловіка
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові отримав вирок 38-річний чоловік, який влітку пограбував літню жінку.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант вже притягався до кримінальної відповідальності за грабежі. А 9 серпня чоловік вкотре порушив закон – він побачив, як 70-річна жінка знімає готівку в банкоматі та став слідкувати за нею.
«У підземному пішохідному переході зловмисник вирвав з рук потерпілої пакет, у якому знаходився її гаманець з грошима та іншими особистими речами, після чого втік з місця злочину», – розповіли правоохоронці.
У суді чоловік визнав свою провину.
Його визнали винним у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. (ч. 4 ст. 186 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі 7 років і 6 місяців.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові отримав вирок 38-річний чоловік, який влітку пограбував літню жінку.".