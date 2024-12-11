Пограбував пенсіонерку в підземному переході: у Харкові засудили чоловіка

У Харкові отримав вирок 38-річний чоловік, який влітку пограбував літню жінку.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант вже притягався до кримінальної відповідальності за грабежі. А 9 серпня чоловік вкотре порушив закон – він побачив, як 70-річна жінка знімає готівку в банкоматі та став слідкувати за нею.

«У підземному пішохідному переході зловмисник вирвав з рук потерпілої пакет, у якому знаходився її гаманець з грошима та іншими особистими речами, після чого втік з місця злочину», – розповіли правоохоронці.

У суді чоловік визнав свою провину.

Його визнали винним у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. (ч. 4 ст. 186 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі 7 років і 6 місяців.