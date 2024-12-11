Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении с начала суток СОУ отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица. Вблизи Волчанска идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового, сейчас идут семь боев.