Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток СОУ отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица. Вблизи Волчанска идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового, сейчас идут семь боев.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток СОУ отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица. Вблизи Волчанска идет один бой.".