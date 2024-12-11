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Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00

Фронт 16:50   11.12.2024
Виктория Яковенко
Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток СОУ отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица. Вблизи Волчанска идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового, сейчас идут семь боев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток СОУ отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица. Вблизи Волчанска идет один бой.".