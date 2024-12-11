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Генштаб: сім боїв тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському

Фронт 16:50   11.12.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб: сім боїв тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби СОУ відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця. Поблизу Вовчанська триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боїв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби СОУ відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця. Поблизу Вовчанська триває один бій.".