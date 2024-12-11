Генштаб: сім боїв тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби СОУ відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця. Поблизу Вовчанська триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боїв.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби СОУ відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця. Поблизу Вовчанська триває один бій.".