Генштаб: сім боїв тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському

На Харківському напрямку з початку доби СОУ відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця. Поблизу Вовчанська триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боїв.