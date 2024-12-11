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Синегубов: 19 людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ

Происшествия 08:43   11.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 19 людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ

В утренней сводке за 11 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по области.

До 17 возросло количество пострадавших вследствие двух ракетных ударов оккупантов по Лозовскому району. Враг атаковал город Златополь накануне около 09:40.

«09:43 — 10:13 Лозовский р-н, Златопольская ТГ, г. Златополь. В результате ракетных обстрелов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля. Пострадали 17 человек», – написал Синегубов.

Также в 10:00 ВС РФ обстреляли село Западное Купянского района. Вследствие удара пострадал 63-летний мужчина. А днем, в 14:40 FPV-дроны «прилетели» по Золочевской громаде.

«14:40 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Ивашки, обстрелы FPV-дронами. Уничтожен один частный дом, повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя женщина», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 08:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 11 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов по области.".