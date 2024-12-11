Синєгубов: 19 людей постраждали на Харківщині через обстріли РФ

У ранковому зведенні за 11 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів по області.

До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок двох ракетних ударів окупантів по Лозівському району. Ворог атакував місто Златопіль напередодні близько 09:40.

“09:43 – 10:13 Лозівський р-н, Златопільська ТГ, м. Златопіль. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.. Постраждали 17 людей”, – написав Синєгубов.

Також о 10:00 ЗС РФ обстріляли село Западне Куп’янського району. Внаслідок удару постраждав 63-річний чоловік. А вдень, о 14:40, FPV-дрони «прилетіли» по Золочівській громаді.

“14:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Івашки, обстріл FPV-дронами. Знищено один приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка”, – додав начальник ХОВА.