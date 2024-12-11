Горіла адмінбудівля, поранені 11 людей: ДСНС про наслідки ударів в області

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити шість загорянь на Харківщині, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з пожеж виникла через російські обстріли. Напередодні о 09:40 ворог двічі вдарив ракетами по Златополю (колишній Первомайський).

“Внаслідок атаки 11 цивільних людей постраждали. В адміністративній будівлі сталися значні руйнування та пожежа на площі 20 м кв., яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки. До ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС“, – уточнили рятувальники.

Також за добу піротехніки знешкодили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.