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Горіла адмінбудівля, поранені 11 людей: ДСНС про наслідки ударів в області

Події 08:00   11.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Горіла адмінбудівля, поранені 11 людей: ДСНС про наслідки ударів в області

Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити шість загорянь на Харківщині, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з пожеж виникла через російські обстріли. Напередодні о 09:40 ворог двічі вдарив ракетами по Златополю (колишній Первомайський).

Внаслідок атаки 11 цивільних людей постраждали. В адміністративній будівлі сталися значні руйнування та пожежа на площі 20 м кв., яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки. До ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС“, – уточнили рятувальники.

Також за добу піротехніки знешкодили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Златопіль атакували ракетами двічі, 10 постраждалих – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити шість загорянь на Харківщині, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".