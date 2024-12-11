Горіла адмінбудівля, поранені 11 людей: ДСНС про наслідки ударів в області
Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити шість загорянь на Харківщині, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одна з пожеж виникла через російські обстріли. Напередодні о 09:40 ворог двічі вдарив ракетами по Златополю (колишній Первомайський).
“Внаслідок атаки 11 цивільних людей постраждали. В адміністративній будівлі сталися значні руйнування та пожежа на площі 20 м кв., яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки. До ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС“, – уточнили рятувальники.
Також за добу піротехніки знешкодили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Златопіль атакували ракетами двічі, 10 постраждалих – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріл, пожарные;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Горіла адмінбудівля, поранені 11 людей: ДСНС про наслідки ударів в області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 08:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом упродовж доби рятувальники виїжджали гасити шість загорянь на Харківщині, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".