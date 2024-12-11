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Горело админздание, ранены 11 людей – ГСЧС о последствиях «прилетов» в области

Происшествия 08:00   11.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Горело админздание, ранены 11 людей – ГСЧС о последствиях «прилетов» в области

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить шесть возгораний на Харьковщине, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник из-за российских обстрелов. Накануне в 09:40 враг дважды ударил ракетами по Златополю (бывший Первомайский).

«В результате атаки 11 гражданских людей пострадали. В административном здании произошли значительные разрушения и пожар на площади 20 кв. м, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Повреждения получили еще 16 жилых домов, 4 хозяйственные сооружения и 2 автомобиля. К ликвидации последствий террористической атаки россиян привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС», – уточнили спасатели.

Также за сутки пиротехники обезвредили 66 единиц взрывоопасных предметов.

Читайте также: Златополь атаковали ракетами дважды, 10 пострадавших — Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели выезжали тушить шесть возгораний на Харьковщине, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".