Семь погибших, 22 раненых в Запорожье после обстрела (обновлено)

Взрывы в Запорожье прозвучали накануне около 15:00. Предварительно, враг ударил по центру города «Инскандером».

Обновлено в 10:32. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что известно уже о семи погибших. Под завалами еще есть люди. Поисково-спасательная операция длится уже 19 часов.

«По предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники», – написал Федоров.

За несколько минут до взрыва 10 декабря в городе прозвучала тревога, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистики с юго-восточного направления в областях, которые «покраснели». Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, ударом оккупанты разрушили частную клинику, также пострадали близлежащие здания.

Вскоре на место обстрела прибыли экстренные службы города, началась поисково-спасательная операция.

По состоянию на вечер 10 декабря было известно о 20 раненых и четырех погибших. Среди пострадавших – 5-летняя девочка, она получила медицинскую помощь на месте. Ближе к ночи на линию «101» дозвонились две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами.

«В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение. Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось извлечь из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщин госпитализировали в медицинское учреждение», – написали в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Разбор завалов длился всю ночь. По состоянию на утро 11 декабря известно уже о шести погибших и 22 раненых, сообщил Иван Федоров. Под завалами спасатели до сих пор ищут четверых людей.