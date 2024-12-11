Сім загиблих, 22 поранених у Запоріжжі після обстрілу (оновлено)

Вибухи в Запоріжжі пролунали напередодні близько 15:00. Попередньо, окупанти вгатили по центру міста «Іскандером».

Оновлено о 10:32. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що відомо вже про сімох загиблих. Під завалами є ще люди. Пошуково-рятувальна операція триває вже 19 годин.

“За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць техніки”, – написав Федоров.

За кілька хвилин до вибуху 10 грудня у місті пролунала тривога, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістики з південно-східного напрямку в областях, що “почервоніли”. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ударом окупанти зруйнували приватну клініку, також постраждали сусідні будівлі.

Незабаром на місце обстрілу прибули екстрені служби міста, розпочалася пошуково-рятувальна операція.

Станом на вечір 10 грудня було відомо про 20 поранених та чотирьох загиблих. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка, яка отримала медичну допомогу на місці. Ближче до ночі на лінію “101” додзвонилися дві жінки, які повідомили, що перебувають під завалами.

“У ході бесіди рятувальники професійно з’ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих. Більше семи годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу“, – написали в ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Розбір завалів тривав усю ніч. Станом на ранок 11 грудня відомо вже про шістьох загиблих та 22 поранених, повідомив Іван Федоров. Під завалами рятувальники досі шукають чотирьох людей.