В субботу перекроют для движения транспорта несколько улиц в центре Харькова

В субботу, 14 декабря, с 9.00 до 16.00 не будет ходить транспорт на спуске Карповском, на участке от ул. Семинарской до ул. Большой Гончаровской и на ул. Большая Гончаровская, на участке от спуска Карповского до пер. Симферопольского.

Это связано с демонтажом спецконструкций наружной рекламы на металлическом мосту, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Семинарской, Полтавский Шлях, бул. Гончаровским и др.

В этот период общественный транспорт будет ходить так:

троллейбус №11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт»;

автобус №67: ст. м. «Холодная гора» – ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григоровское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий – ул. Валерия Романовского – ул. Семинарская – ул. Полтавский Шлях – ул. Оружейная – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») – ул. Чеботарская – ул. Оружейная – ул. Полтавский Шлях – ул. Семинарская – ул. Валерия Романовского – пер. Коробейницкий – ул. Баварская – Григоровское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Путь – ст. м. «Холодная гора».