В субботу перекроют для движения транспорта несколько улиц в центре Харькова
В субботу, 14 декабря, с 9.00 до 16.00 не будет ходить транспорт на спуске Карповском, на участке от ул. Семинарской до ул. Большой Гончаровской и на ул. Большая Гончаровская, на участке от спуска Карповского до пер. Симферопольского.
Это связано с демонтажом спецконструкций наружной рекламы на металлическом мосту, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Семинарской, Полтавский Шлях, бул. Гончаровским и др.
В этот период общественный транспорт будет ходить так:
троллейбус №11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт»;
автобус №67: ст. м. «Холодная гора» – ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григоровское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий – ул. Валерия Романовского – ул. Семинарская – ул. Полтавский Шлях – ул. Оружейная – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);
в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») – ул. Чеботарская – ул. Оружейная – ул. Полтавский Шлях – ул. Семинарская – ул. Валерия Романовского – пер. Коробейницкий – ул. Баварская – Григоровское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Путь – ст. м. «Холодная гора».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автобус, транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 14 декабря, с 9.00 до 16.00 не будет ходить транспорт на спуске Карповском, на участке от ул. Семинарской до ул. Большой Гончаровской и на ул. Большая Гончаровская.".