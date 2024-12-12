У суботу перекриють для руху транспорту кілька вулиць у центрі Харкова

У суботу, 14 грудня, з 9:00 до 16:00 не буде ходити транспорт на узвозі Карпівському, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Великої Гончарівської, та на вул. Великій Гончарівській, на ділянці від узвозу Карпівського до пров. Сімферопольського.

Це пов’язано з демонтажем спецконструкцій зовнішньої реклами на металевому мосту, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Семінарською, Полтавський Шлях, бул. Гончарівським та ін.

У цей період громадський транспорт курсуватиме так:

тролейбус № 11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «вул. Новий Побут»;

автобус № 67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Полтавський Шлях – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Семінарська – вул. Валерія Романовського – пров. Коробейницький – вул. Баварська – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора».