У суботу перекриють для руху транспорту кілька вулиць у центрі Харкова
У суботу, 14 грудня, з 9:00 до 16:00 не буде ходити транспорт на узвозі Карпівському, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Великої Гончарівської, та на вул. Великій Гончарівській, на ділянці від узвозу Карпівського до пров. Сімферопольського.
Це пов’язано з демонтажем спецконструкцій зовнішньої реклами на металевому мосту, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Семінарською, Полтавський Шлях, бул. Гончарівським та ін.
У цей період громадський транспорт курсуватиме так:
тролейбус № 11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «вул. Новий Побут»;
автобус № 67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Полтавський Шлях – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Семінарська – вул. Валерія Романовського – пров. Коробейницький – вул. Баварська – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора».
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: автобус, транспорт, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 14 грудня, з 9:00 до 16:00 не ходитиме транспорт на узвозі Карпівському, від вул. Семінарської до вул. Великої Гончарівської, та на вул. Великій Гончарівській. ".