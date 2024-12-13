Десять авиаударов и более 300 обстрелов: ВСУ о сутках на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска, Глубокого и Старицы. Оккупанты нанесли десять авиаударов и 45 ударов дронами-камикадзе, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.
Кроме этого, враг 304 раза обстрелял позиции защитников Украины.
Потери противника за прошедшие сутки составили 109 человек, из них безвозвратные – 33, санитарные – 75, в плен взяли одного оккупанта.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, в частности: три артсистемы, четыре авто, четыре единицы спецтехники и 38 БпЛА.
Уничтожено 70 укрытий для личного состава.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, ОТГВ "Харьков", потери, сутки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска, Глубокого и Старицы. ".