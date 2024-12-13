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Десять авиаударов и более 300 обстрелов: ВСУ о сутках на севере Харьковщины

Фронт 12:15   13.12.2024
Виктория Яковенко
Десять авиаударов и более 300 обстрелов: ВСУ о сутках на севере Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска, Глубокого и Старицы. Оккупанты нанесли десять авиаударов и 45 ударов дронами-камикадзе, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

Кроме этого, враг 304 раза обстрелял позиции защитников Украины.

Потери противника за прошедшие сутки составили 109 человек, из них безвозвратные – 33, санитарные – 75, в плен взяли одного оккупанта.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, в частности: три артсистемы, четыре авто, четыре единицы спецтехники и 38 БпЛА.

Уничтожено 70 укрытий для личного состава.

Читайте также: Семь населенных пунктов области обстреляли оккупанты за сутки – Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска, Глубокого и Старицы. ".