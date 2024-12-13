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Десять авіаударів та понад 300 обстрілів: ЗСУ про добу на півночі Харківщини

Фронт 12:15   13.12.2024
Вікторія Яковенко
Десять авіаударів та понад 300 обстрілів: ЗСУ про добу на півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. Окупанти завдали десять авіаударів та 45 ударів дронами-камікадзе, повідомляє ОТУВ «Харків» традиційному зведенні.

Крім цього, ворог 304 рази обстріляв позиції захисників України.

Втрати супротивника за минулу добу склали 109 осіб, з них безповоротні – 33, санітарні – 75, у полон взяли одного окупанта.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три артсистеми, чотири авто, чотири одиниці спецтехніки та 38 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу.

Читайте також: Сім населених пунктів області обстріляли окупанти за добу – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. ".