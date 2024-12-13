Десять авіаударів та понад 300 обстрілів: ЗСУ про добу на півночі Харківщини

Минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. Окупанти завдали десять авіаударів та 45 ударів дронами-камікадзе, повідомляє ОТУВ «Харків» традиційному зведенні.

Крім цього, ворог 304 рази обстріляв позиції захисників України.

Втрати супротивника за минулу добу склали 109 осіб, з них безповоротні – 33, санітарні – 75, у полон взяли одного окупанта.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три артсистеми, чотири авто, чотири одиниці спецтехніки та 38 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу.