Десять авіаударів та понад 300 обстрілів: ЗСУ про добу на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. Окупанти завдали десять авіаударів та 45 ударів дронами-камікадзе, повідомляє ОТУВ «Харків» традиційному зведенні.
Крім цього, ворог 304 рази обстріляв позиції захисників України.
Втрати супротивника за минулу добу склали 109 осіб, з них безповоротні – 33, санітарні – 75, у полон взяли одного окупанта.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три артсистеми, чотири авто, чотири одиниці спецтехніки та 38 БпЛА.
Знищено 70 укриттів для особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. ".