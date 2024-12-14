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Трех оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага

Фронт 10:05   14.12.2024
Виктория Яковенко
Трех оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении оккупанты нанесли семь авиаударов с использованием шести КАБов и 36 НАР. Также противник 30 раз ударил дронами-камикадзе, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Кроме этого, враг совершил 204 обстрела позиций защитников Украины. Потери ВС РФ за прошедшие сутки составили 54 человека, из них безвозвратные – 17, санитарные – 34, пленные – три.

На Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 30 единиц вооружения и военной техники, в частности: одну артсистему, шесть авто, одну единицу спецтехники и 22 БпЛА.

Уничтожены 52 укрытия для личного состава.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты нанесли семь авиаударов с использованием шести КАБов и 36 НАР. Также противник 30 раз ударил дронами-камикадзе, сообщили в ОТГВ «Харьков».".