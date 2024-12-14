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Трьох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога

Фронт 10:05   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Трьох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога Фото: ОТУВ “Харків”

На Харківському напрямку окупанти завдали сім авіаударів із використанням шістьох КАБів та 36 НАР. Також противник 30 разів вдарив дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».

Крім цього, ворог здійснив 204 обстріли позицій захисників України. Втрати ЗС РФ за минулу добу склали 54 особи, з них безповоротні – 17, санітарні – 34, полонені – три.

На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: одну артсистему, шість авто, одну одиницю спецтехніки та 22 БпЛА.

Знищено 52 укриття для особового складу.

Читайте також: 11 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти завдали сім авіаударів із використанням шістьох КАБів та 36 НАР. Також противник 30 разів вдарив дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».".