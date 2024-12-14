Трьох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку окупанти завдали сім авіаударів із використанням шістьох КАБів та 36 НАР. Також противник 30 разів вдарив дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».
Крім цього, ворог здійснив 204 обстріли позицій захисників України. Втрати ЗС РФ за минулу добу склали 54 особи, з них безповоротні – 17, санітарні – 34, полонені – три.
На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: одну артсистему, шість авто, одну одиницю спецтехніки та 22 БпЛА.
Знищено 52 укриття для особового складу.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: КАБ, ОТГВ "Харьков", потери, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 10:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти завдали сім авіаударів із використанням шістьох КАБів та 36 НАР. Також противник 30 разів вдарив дронами-камікадзе, повідомили в ОТУВ «Харків».".