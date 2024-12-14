Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета»

14 декабря около 04:00 произошел «прилет» БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

Гололобов отметил, что дрон упал в местный пруд.

«К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Однако повреждения получили несколько жилых домов — у них выбиты окна», — отметил Гололобов.

Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и беречь себя и своих близких.

Видео: Александр Гололобов