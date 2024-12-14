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Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета»

Происшествия 12:05   14.12.2024
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета» скриншот

14 декабря около 04:00 произошел «прилет» БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

Гололобов отметил, что дрон упал в местный пруд.

«К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Однако повреждения получили несколько жилых домов — у них выбиты окна», — отметил Гололобов.

Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и беречь себя и своих близких.

Видео: Александр Гололобов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря около 04:00 произошел «прилет» БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.".