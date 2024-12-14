Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета»
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14 декабря около 04:00 произошел «прилет» БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.
Гололобов отметил, что дрон упал в местный пруд.
«К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Однако повреждения получили несколько жилых домов — у них выбиты окна», — отметил Гололобов.
Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и беречь себя и своих близких.
Видео: Александр Гололобов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, гололобов, малоданиловская громада, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря около 04:00 произошел «прилет» БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.".