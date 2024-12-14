Ворожий БпЛА вдарив по громаді під Харковом: відео «прильоту»
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14 грудня близько 04:00 стався «приліт» БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.
Гололобов відзначив, що дрон упав у місцевий ставок.
«На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак пошкоджень зазнали кілька житлових будинків — у них вибиті вікна», – зазначив Гололобов.
Він закликав жителів дотримуватись правил безпеки і берегти себе та своїх близьких.
Відео: Олександр Гололобов
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, гололобов, малоданиловская громада, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня близько 04:00 стався «приліт» БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.".