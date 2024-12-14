Ворожий БпЛА вдарив по громаді під Харковом: відео «прильоту»

14 грудня близько 04:00 стався «приліт» БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.

Гололобов відзначив, що дрон упав у місцевий ставок.

«На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак пошкоджень зазнали кілька житлових будинків — у них вибиті вікна», – зазначив Гололобов.

Він закликав жителів дотримуватись правил безпеки і берегти себе та своїх близьких.

Відео: Олександр Гололобов